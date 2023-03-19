北韓近日頻繁試射飛彈。

南韓軍方今（19）日表示，北韓今日向東部海域發射彈道飛彈。韓媒分析，今日射彈似乎是在抗議正在舉行的韓美聯合軍演。

綜合韓聯社、路透社報導，南韓聯合參謀本部今日表示，北韓今日向東部海域發射1枚彈道飛彈，日本放送協會（NHK）報導，飛彈似乎落在日本專屬經濟區（EEZ）海域之外。

目前南韓軍方正在分析飛彈飛行距離、高度、速度等數據。

北韓16日才發射1枚洲際彈道飛彈，抗議南韓與日本舉行領袖會談。

報導指出，北韓今日再射彈，似乎是在抗議目前正在舉行的「自由之盾」（Freedom Shield FS）韓美聯合軍演。南韓與美國軍隊於13日展開聯合軍演，這場為期11天的聯合軍演是在反映北韓不斷進化核武、飛彈威脅的現實情境下展開。

北韓將韓美聯合軍演定調為「對朝入侵演習」，近期挑釁行動頻仍，包括12日發射2枚潛射巡弋飛彈，14日發射短程彈道飛彈，預期挑釁行動將持續。