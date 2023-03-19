「浪花兄弟」史蒂芬柯瑞、克雷湯普生19日同場比賽手感低迷，兩人攜手投32中11，含三分球投17中5，自然難逃作客遭到「宿敵」灰熊修理命運，灰熊靠著傑倫傑克生31分，貝恩也有26分，最後以133比119輕取勇士，除讓勇士吞下3連敗，也是勇士客場11連敗。

儘管主控莫蘭特還在禁賽無法出賽，灰熊上半場就展現比勇士更加強大的三分外線火力，光在上半場就轟進12顆三分球，一度領先勇士到15分之多，打完上半場，灰熊71比59領先勇士，灰熊半場就有4人得分破兩位數，其中傑倫傑克生14分最高。

普爾第三節誇張包辦17分，帶領勇士重新縮小差距，甚至來到末節只差兩分，可是灰熊三分火力再起，特別是貝恩、傑倫傑克生兩人火力凶猛，幫助灰熊重新擴大領先差距到19分，勇士也在最後4分17秒換下所有主力，等同提前宣告投降了。

灰熊除了傑倫傑克生與貝恩，先前跟卓雷蒙格林互嗆的迪昂布魯克斯也有18分，提爾曼與肯納德各有14分，取代莫蘭特先發的泰厄斯瓊斯13分、14助攻；勇士以庫明加替補拿下24分最高，次高還是替補的普爾21分，柯瑞16分，克雷湯普生14分。