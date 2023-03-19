大陸知名女星Angelababy（楊穎）和戲劇男神黃曉明有過一段7年婚姻，2022年初宣布離婚後，她便將重心全放在演藝事業上，但近期卻不斷傳出兩人將復婚，更有狗仔拍到黃曉明搭車前往她上海的破億豪宅，但兩人始終沒有對外說明，引起外界好奇。而近期積極經營社群媒體的Angelababy，近日也曬出豪宅開箱片，並大方介紹臥室使用的智慧電動床，網友一查價格全驚呆。

Angelababy出道多年憑著自身的努力，曾在上海及香港購入豪宅，而她在新年時曾曝光香港豪宅的內部裝潢，豪華的內裝陳設引發網友熱烈討論，近日她又公開一段影片，表示「分享我新家的臥房」並分享她的智慧電動床。

影片中，她穿著粉色愛心睡衣，頭戴著黑色髮箍，臉上沒有太多妝容，接著拿起手機並帶著大家進入到她的臥室；只見她的床鋪著粉色絲質床單，之後爬上床開心表示「這個真的很舒服」並開始介紹各種功能。而網友事後一查發現，除了她所穿的睡衣一套要價2380人民幣（約新台幣1萬多元）外，她所躺的智慧電動床，一張也要價2萬人民幣（約新台幣8.9萬元）；真絲床罩、被套更售價1萬人民幣（約台幣4.4萬元），讓網友直呼她的財力真的相當驚人。雖也有網友認為她疑似是在替廠商帶貨，但大部分的網友認為她私底下的模樣很可愛，紛紛表示「乖巧寶寶」、「我家寶貝講話太可愛了」、「寶，你怎麼變得這麼活潑俏皮」、「我可愛的老婆」意外引發熱議。