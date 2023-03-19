由台南一中、成功高中、新竹高中、台中一中、台中二中、高雄中學6所百年學校組成高爾夫聯盟，首屆百年六中高爾夫賽事團體冠軍由南一中獲得，個人總桿冠軍由南一中校友蘇茂昌以74桿佳績奪得，個人淨桿冠軍為新竹高中校友郭謙賢，主辦單位也提供特斯拉等名車作為「一桿進洞獎」，但並未頒出，這場賽事以公益出發，共捐贈41萬餘元投入公益。

6所百年高中於今年2月14日成立「台灣百年六中高校高爾夫聯盟」，由6校校長、校友會理事長及高爾夫球隊隊長共同簽署聯盟成立宣言，希望凝聚台灣百年六中校友力量，傳承台灣精神，搭建學校及校友交流平台，培育世界公民，推廣運動風氣。

6校並決定各校輪流舉辦高爾夫聯盟公益邀請賽，發展各校特色，共同推動社會公，首屆賽事由南一中主辦，下屆則由新竹高中主辦。6所中學的校友們也提到，這場賽事融合體育、教育與社會公益的意義，在國內體壇絕無僅有，希望眾人的凝聚能激盪出更大的力量。

6所學校校友熱情響應本屆賽事，提供特斯拉、BMW、Benz名車各1輛、百萬寶璣名錶1只，作為一桿進洞獎，大會提供的各項現金獎獎金總和超過30萬元，不過，最終「一桿進洞獎」沒有頒出。

六中高爾夫聯盟發起人，前立法院院長王金平提到，這場球賽具有獨特意義，六中在台灣中等教育史上可謂台灣精神象徵，校友在各領域皆有傑出優秀表現，也是各行各業的好夥伴，透過聯盟締結與邀請賽的交流，未來更能發揚運動家精神，凝聚善的力量，也希望各大企業持續贊助體育，扶持、栽培國內好手。

南一中指出，本次賽事更結合公益設置捐款箱，在各洞設計得獎捐款活動，球員若於指定各洞一桿上果嶺，除頒發獎金外，主辦單位也立即同步捐款響應公益，所得善款將全數捐贈南台南家扶中心與幼幼慈善基金會，總計捐贈善款達41萬8000元，其中王金平個人捐款20萬元，林俊憲立委個人捐款10萬元，期盼拋磚引玉，讓社會的大愛能不斷延續。