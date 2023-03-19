中南部去年冬季雨量60年來最少，水情告急，氣象局長鄭明典分享2021年百年大旱時與現在水庫蓄水量比較圖，發現南部曾文、南化、烏山頭水庫的蓄水量情況與2021年幾乎一樣，直言「非常緊張」。

鄭明典昨在臉書PO出2021年與今年中南部水庫蓄水量走勢的比較圖，表示中部主要水庫，如德基、日月潭、鯉魚潭水庫蓄水量情況比2021年百年大旱時好一點，但南部主要水庫的蓄水量走勢與2021幾乎一樣，目前曾文水庫蓄水率11.2%、南化水庫36.3%。

今年南部主要水庫的蓄水量走勢與2021百年大旱幾乎一樣。（翻攝自鄭明典臉書）

鄭明典表示，有2021的經驗後，感覺可以處理，但是會非常、非常緊張，「辛苦了，請大家一起節約用水！」從圖上可以看到，南部水庫今年與2021年的蓄水量走勢圖幾乎相同，南化水庫甚至有重疊跡象，曾文水庫還出現黃金交叉，目前蓄水量比2021年同期還低一點，而2021年的百年大旱，直到6月梅雨季開始才解除危機。

中南部近期有沒有解渴機會？氣象達人彭啟明在臉書表示，未來幾天天氣回暖且晴朗，氣溫稍微熱些，但由於轉為偏東風，西半部的大氣穩定，空氣品質可能轉差。下周六（25日）開始將有轉變，氣溫逐漸轉涼，不過，近期南部仍然未見到可解渴的雨勢。