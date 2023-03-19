便秘是現代人常見的問題，許多人即使吃了大量蔬菜、補充益生菌，排便時仍常有卡關的困擾，大腸直腸科醫師表示，便秘是因為腸胃蠕動不佳所致，除了飲食外，還與運動不足等有關，根據一項研究，運動有助分泌胃動素等激素，可促進腸胃蠕動、促進排便，建議每周要有140分鐘的心肺運動，種類包括餐後散步、游泳、重量訓練等，其中尤以游泳效果最佳。

大腸直腸科外科醫師黃郁純在YouTube說明便秘的原因及解決方法，她表示，許多便秘患者抱怨，常有排便又排不出來的腹脹感，即使吃了大量的蔬菜、膳食纖維、益生菌也不見效，她建議此時可透過運動改善。

她說明，運動會分泌胃動素、前列腺素、血管活性腸肽、胰多肽等激素，都會刺激腸道蠕動，以促進排便順暢，減少食物殘渣停留在腸道的時間。至於哪些運動最有助於改善便秘，2019年的期刊表示，一周140分鐘的心肺運動可顯著解決便秘，運動種類有4項，其中之一為散步，例如餐後快走或慢走30分鐘。

其次為游泳，這是最能刺激腸胃蠕動的運動，因為游泳可幫助腹腔排氣。第三為自由重量訓練，透過訓練人體肌肉，有助促進消化系統的運轉，當腹肌能力良好，消化系統會更為強壯，以利後續的排便。最後一項為瑜珈，除了有助促進消化系統運轉外，還可緩解壓力。