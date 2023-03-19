雄安新區首屆科技·人才·創新周18日舉辦新聞發佈會，將著力打造有雄安特色的人才政策服務工作體系，近年已新增各類創新創業人才2.5萬名。此次活動也將推出一批創新創業平臺載體；擬發佈一批重要人才政策，為來新區人才送上大禮包，並預計簽約一批重點項目，推動科技、人才、創新深度融合。

據中新網引述雄安新區黨工委副書記、管委會副主任萬岷表示，當前科創平台建設、科創人才引進、科創專案落地等取得積極進展。京津冀國家技術創新中心、科創中心、中試基地、自貿區、綜保區等一批創新平台陸續建成，加上空天信息產業聯盟等資訊產業導入持續加速與雄安人力資源服務產業園、雄安人才智慧服務平台等建成投用，讓新類人才來新區有施展才幹的舞台。

雄安新區黨群工作部部長、人大聯絡辦主任尤志軍也表示，近年雄安新區先後引進清華北大等一流高校人才3000多名，多管道引進高端領軍人才12名，引進規劃建設重點領域人才100多名，新增各類創新創業人才2.5萬多人。