阮麗英老師（左）鼓勵江永旭（中）細細品味顏色與線條，讓畫作呈現更深的韻味。(慈濟醫院提供)

江永旭參展作品。(慈濟醫院提供)

從只能躺床盯著天花板到創作一幅畫，21位中脊口繪油畫創作訓練班學員走出生命低谷，重新拾回彩色人生，在台中市港區藝術中心展出逾70幅油畫作品，透過畫作告訴曾經幫助過他們的人，我會努力過生活！參加「髓藝人生--中脊油畫聯展」的學員江永旭就經歷十多年躺床時光，2015年遇見來居家往診慈濟醫院團隊，生命才有了大轉彎。

「脊髓損傷者都經歷過只能躺床盯著天花板的慘澹人生！」訓練班指導老師阮麗英說，脊髓損傷病人發生傷損初期的痛苦，必須有人幫助他們從不願面對到願意接受，才能慢慢重新走入社會。

慈濟醫院院長簡守信，不忍心江永旭年紀輕輕就困在床上，協請醫療團隊協助醫療與生活資源，讓他能夠走出家門接觸外面的世界；包括傷照口護理師協助並指導傷口換藥、社工師協助申請居服員以及慈濟基金會電動輪椅購置補助、復健科協助復健與居家環境改造評估。

江永旭在眾多慈濟人支持，他自購移位機可以自行移動下床減輕家人負擔，從此他開始透過電動輪椅與復康巴士，每周固定出門到醫院復健，接受中醫針灸，終於可以做自己命運的主人。擴展生活領域後的江永旭，2019年3月到台中市脊髓損傷者協會開設的訓練班跟著阮麗英老師學習油畫。

江永旭以四年時間累積創作20多幅作品，從中挑選「『藝』有所『旨』」、「歲月靜好」、「心靜，自然美」與「民心所向」四幅滿意的作品參展。一路陪著他的母親，觀賞自己兒子口啣畫筆，一點一點將油彩描繪在畫布上的心血結晶，眼神滿是欣慰；她開心兒子可以有一技之長，發揮良能進而能有收入養活自己：「袂餓死啦！」

江永旭跟其他學員一樣，透過老師們的指導，不論手繪或口繪，從完全沒有基礎，到能夠舉辦畫展，每位脊損創作者都透過畫筆展現被肢體限制，卻依然廣闊的心靈世界。江永旭表示，口啣畫筆沾上顏料到在畫布上從點成線到面，真是很辛苦的歷程。

江永旭指出，雖然每幅畫作完成都非常不容易，但他希望未來還可以挑戰不同畫風與更大幅的畫作。慈濟社工師吳宛育看到江永旭眼睛自信的光芒，體會他找到人生方向的篤定，為他高興也衷心祝他越畫越好。阮麗英老師鼓勵他要細細品味作畫時的每一點顏色、每一筆線條，讓作品呈現更深的韻味。