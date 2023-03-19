南韓大勢女團BLACKPINK二度來台舉辦世界巡演，許多大咖明星與藝人化身「BLINK」（粉絲暱稱）追星，已鮮少在螢光幕亮相的時尚達人、金城武舊愛林葉亭也帶兒子前往朝聖，使她54歲凍齡模樣讓人驚嘆。

林葉亭在IG限時動態分享觀賞BLACKPINK演唱會的動態，只見她綁公主頭髮型，穿小碎花長洋裝，還興奮自拍，臉蛋體態保養得宜的她完全不像年過半百的熟女。此外，她還同框23歲演員大兒子邱以太，兩人看不出太多年齡差，令網友驚呼不科學。

林葉亭同框帥兒，兩人年紀看起來相差無幾。(圖/林葉亭 IG)

女星林葉亭歌手身分出道，後來轉型擔任服裝造型師，出版多本時尚造型書廣受好評，善於理財投資的她經商有道，轉型投入美容生意，大獲成功。而她也曾上節目透露自己當時與剛入行的金城武相識、交往，後來男方爆紅，讓她相當自卑，害怕配不上對方，因此這段戀情也無疾而終。所幸的是，林葉亭之後和歌手高人傑交往，28歲結婚生下2子，婚姻幸福美滿。

除了林葉亭以外，不少明星藝人朝聖BLACKPINK演唱會，在會場外頭就直擊藝人郭書瑤、楊祐寧、楊謹華，以及小S和艾力克斯和李詠嫻帶著兒女們看演唱會。