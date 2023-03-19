無黨籍立委林昶佐日前宣布不爭取連任，各政黨要如何布局北市第5選區（中正萬華），成為各界觀望焦點。對此，民眾黨前立委蔡壁如坦言「有在考慮」，但目前還不急著表態。

蔡壁如日前在網路節目《全民平評理》談論時事，針對林昶佐不競爭連任一事，她坦言有在考慮爭取，但民眾黨身為小黨，想贏得區域立委確實相當艱困，目前黨還在盤點全台可能出來挑戰的人，可能會在4月成立類似選策會、選對會的單位。

「中正萬華也許是一個選項！」蔡壁如強調，2024首先一定是總統候選人先確定，接著才會輪到區域立委，甚至不分區名單是否要一起公布，都是需要討論的內容，「地方評估有幾個選區，民眾黨可能會出來選，我們就是盡量。不管是徵召還是怎麼樣，小黨一定要為自己努力打拚。」

媒體人黃揚明接著分析，雖然此區對綠營來說是艱困選區，但民進黨也許可以再推一位無黨籍，甚至是與民眾黨合作，因此就算林昶佐不選，國民黨仍不能高興得太早；國民黨台北市議員徐巧芯則當場吐槽，說「沒有高興，反而很傷心好不好！誰都知道林昶佐留下來對我們比較有利」。