「醫生，我的小孩長不高怎麼辦？」許多家長重視孩子身高，不過醫師表示，影響兒童成長最重要的先天條件為家族遺傳，後天生長因素則包括賀爾蒙、營養、身心理健康或藥物使用，且除內分泌影響，腎臟功能亦會影響身高成長，呼籲家長勿隨意在奶粉中添加太多營養品，以免增加腎的負擔，且少吃高鹽、高油脂的食物和零食，日常注意男女童局部清潔，減少便秘並預防泌尿道感染。

花蓮慈院小兒部兒童腎臟科主治醫師周威志指出，影響兒童成長先天條件最重要的因素為家族遺傳，即父母身高遺傳，後天生長因素則包括賀爾蒙、營養、身心理健康或藥物使用等；當醫生在為孩童進行生長評估時，除確認遺傳身高和營養評估，常見的方式是照X光測骨齡。

周威志表示，剛出生的嬰兒發育速度最快，之後直到學齡前會慢慢趨緩，每年平均長高約4公分以上，如孩子每年身高成長小於4公分，即半年小於2公分，或第二性徵有延遲或提前發育現象，家長就要注意孩子是否有生長問題。

他以第二性徵為例，男孩早於9歲、晚於14歲發育，女孩早於8歲、晚於13歲發育，都是相對異常的現象，建議家長帶孩子到醫院做進一步的檢測，排除是否為賀爾蒙或疾病影響；其中男生的性早熟尤其要注意，檢查是否為腦部或睪丸的腫瘤造成。

周威志另提到，缺乏生長激素也會導致孩子長不高，使孩子生長速度緩慢、骨齡落後；若未治療生長激素缺乏的問題，除造成青春期延遲或身材矮小，成人後可能會出現血脂異常、骨密度低、容易焦慮或抑鬱、記憶力減退等問題。平時的睡眠、運動、飲食都會直接影響生長激素，因此「只睡飽是沒有用的，要在正確的時間睡覺才可以！」

除了遺傳、營養、腸胃功能或生長激素等，慢性腎病也會影響孩子身高，兒童腎臟科主任陳明群表示，腎臟功能除清除體內廢物、排泄藥物、維持水分穩定、調節體液酸鹼及電解質平衡等，還有分泌荷爾蒙，包括能刺激紅血球的製造的「紅血球生成素」、維持體內鈣磷平衡及骨骼健全的「活化的維他命D3」、調控血壓的「腎素」及「血管張力素」；當孩子罹患腎臟病，發生活性維他命D合成減少，或代謝性酸中毒和電解質異常、貧血等問題，都會影響身高的成長。

陳明群說，「泡、水、高、貧、倦」為慢性腎臟病五大症狀，就是泡泡尿、水腫、高血壓、貧血和倦怠，當孩子出現症狀時，家長須當心，他建議家長勿隨意在奶粉中添加太多營養品，以免增加腎負擔，少吃高鹽、高油脂之食物和零食，並日常注意男女童局部清潔，減少便秘以預防泌尿道感染；若孩子出現茶色尿、紅色尿、泡沫尿、頭痛等高血壓症狀，或家族中有遺傳性腎臟疾病病史的孩子，每半年可進行一次尿液篩檢。