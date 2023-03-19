台中警方破獲球賽賭盤下注金額高達數億元，2023世界棒球經典賽WBC大打「用新台幣支持台灣」廣告。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

台中警方破獲球賽賭盤下注金額高達數億元，2023世界棒球經典賽WBC大打「用新台幣支持台灣」廣告。（警方提供／陳淑芬台中傳真）

2023年WBC世界棒球經典賽3月開打，台中市警局刑大查獲球類網路賭盤，下注總金額高達數億元，預估獲利數百萬。刑大科偵隊今天表示，主嫌鄭男20歲高中畢業，自研心理學及網頁程式設計經營，近來經典賽開打更祭出「用新台幣支持台灣」廣告，利用愛國情操來刺激客源，近3個月下注金暴增為5000萬元，依賭博罪嫌移送檢方偵辦。

警查獲球賽賭盤下注金高達數億 WBC大打「用新台幣支持台灣」

2023年世界棒球經典賽於3月8日到3月22日正式開打，A組在台中市洲際棒球場舉行，全國球迷熱情關注。偵台中市刑大科偵隊隊長施明志表示，警方網路巡邏發現有通訊軟體刊登WBC及各種球賽賭盤廣告，循線追出鄭男涉有重嫌，持搜索票將他查緝到案，並查扣手機、電腦及下注紀錄等證物。

警方清查鄭男所代理各式球類相關賭博資料，推估代理期間總下注金額高達數億元，估計獲利已有近百萬元。

警方調查，鄭男在WBC球賽賭盤擔任組頭，與賭客進行對賭，每場比賽賠率不等，玩法有讓分、大小分及上半讓分，賠率分別為1比0.9至0.92間不等，更祭出「趕緊用新台幣支持台灣」宣傳口號，以民眾愛國情操心理增加客源，近3個月下注金額高達5000萬元，大賺經典財。

警方搜索時，在鄭男的機車車廂內發現大批社會心理學及PHP網頁程式設計等書籍，研判他鑽研心理攻防及網頁設計技術，運用代理電腦網路賭博。