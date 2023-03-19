合歡山入口意象打卡新景點。(東勢林管處提供)

合歡山昆陽入口意象平台。(東勢林管處提供)

東勢林區管理處辦理「合歡山及武陵國家森林遊樂區入口意象改善工程」，榮獲「第十屆台灣景觀大獎」風景遊憩類佳作獎項。(東勢林管處提供)

武陵及合歡山為台灣中高海拔生態環境重要體驗場所，合歡山更為高山熱門旅遊與觀星景點！東勢林區管理處為提升武陵及合歡山自然山林之旅遊品質，凸顯武陵及合歡山國家森林遊樂區之獨特性，特別融入周邊景觀特色，打造煥然一新的入口意象，成為武陵及合歡山地區的新地標，榮獲中華民國景觀學會辦理「第十屆台灣景觀大獎」風景遊憩類佳作獎項。

東勢林管處指出，管理處於2021年在武陵、松雪樓及昆陽參處據點設置獨特的入口意象，武陵以彰顯進入遊樂區範圍，樹立新地標，以提供遊客休憩、取景的舒適環境，合歡山選擇奇萊山主峰及北峰雄偉的山岳特色為背景，並以合歡山之山巒重疊意象，作為地景裝置藝術的元素，同時融入高海拔雪地色調題材，以彰顯合歡山入口意象景觀區之特色及價值感。

東勢林區管理處另為配合「合歡山國際暗空公園」之設立，更以貼心的設計手法，在昆陽景觀區設置斜躺、高背木質座椅及木平台，使遊客能以坐或躺的方式，盡情的觀星、賞月及仰望天空燦爛的銀河，獨具特色除榮獲行政院農業委員會110年度優良農業建設工程獎設施類優等獎，今獲得台灣景觀大獎殊榮。

東勢處強調，合歡山昆陽入口意象景觀區，也維持原有的停車功能，並將停車場重新規畫，增設機車停車位，使停車動線及秩序更為流暢，為即將來臨的2023年合歡山杜鵑花季，提供優質舒適的停車空間，實為全家出遊、賞花、休憩與天文愛好者，從事觀星攝影的好去處。