桃園市楊梅區高新街一處透天住宅，今天上午8時45分傳出火警，現場為地上2層獨棟建築，桃園市消防局派遣人車前往，在頂樓救出傅姓屋主2名女兒，另在2樓房間內救出屋主1名兒子，消防員也在1樓房間內發現傅姓屋主本人但他已被燒成焦屍。據了解，屋主近期精神狀況不佳，起火點是他的臥房燒到焦黑，不排除是他自己縱火引發火勢。

桃園市消防局獲報派遣20輛各式救災車輛及52名消防員前往灌救，火勢在10分鐘內撲滅，屋主的兒子和女兒說，當時都還在房間內睡覺，隱約聽到有火花爆炸的聲響，下樓查看發現爸爸的臥房已經起火燃燒，於是分別逃往頂樓和房間內。消防人員到場將3人分別救出，因沒有任何外傷也沒有嗆傷並未送醫。

消防員將火勢撲滅後，在1樓房間發現傅姓屋主已燒成焦屍，而整棟建築起火點也是屋主臥房內的民生物品，燃燒面積約15平方公尺。至於詳細起火原因，有待火調人員進一步調查釐清當中。