外交部19日宣布，巴拉圭共和國資深參議員亞諾（Blas Antonio Llano Ramos）夫婦今起應邀率跨黨派議員團訪台，繼1月巴拉圭眾議長羅培斯（Carlos María López López）率團訪台後，亞諾此行再度彰顯巴拉圭國會不分黨派對台灣的強勁支持，將有助深化台巴國會交流及兩國篤睦邦誼，並深入瞭解兩岸關係、我國社經發展及台巴經貿發展潛力。

此行為亞諾參議員夫婦首度訪台，時間訂為3月19日至23日，成員包括巴拉圭參議員席爾瓦（Fernando Alberto Silva Facetti）及眾議員雅薇諾（Guadalupe Aveiro），外交部表達誠摯歡迎。

外交部指出，訪團在台期間將拜會立法院院長游錫堃、外交部長吳釗燮並接受次長俞大㵢款宴，另將拜會經濟部、大陸委員會、財團法人國際合作發展基金會及國防安全研究院，視察巴拉圭駐台大使館，以及參訪新竹科學園區、台北101大樓及國立故宮博物院等經文設施。

外交部表示，亞諾參議員擔任巴拉圭國會議員將近30年，曾歷任參、眾兩院議長，目前也擔任「國際國會聯盟」（UIP）轄下「拉丁美洲暨加勒比海集團」（GRULAC）主席。此外，席爾瓦參議員及雅薇諾眾議員均為我國堅實友人，多次在巴拉圭國會力挺台巴邦誼。