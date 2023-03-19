「佳元植」這筆都更案，原本是6棟4層樓的老公寓，有24戶，共38人，經歷過8家建商整合。板橋埤墘里里長蘇琮貴說，自已在這當里長已經第17年，這裏都更案就談了22年，佳元建設可以22天就完成審查，真的很不簡單！

由於都更案談了22年，很多住戶都已不再抱有希望，沒想到佳元建設由從2020年接手，花不到2年時間，就達到地主100%同意。蔡錫全直率的說，都更成功口訣，就是一傾、二品、三誠、四不、一沒有。

仔細傾聽、重品質及品牌、重誠信，與地主談論時不合理、不合情，蔡錫全說自已就作不到，也不會因為時間而改變，一沒有，就是沒有利他，就不會利己，憑著這些和地主溝通，才成就了佳元植這件案子。

「佳元植」基地面積約416坪，規劃地上22樓、地下5層的RC結構住宅大樓，10樓以上可售總銷約25億元，主力規劃為23坪2房至48坪3房共110戶，每坪開價85～96萬元。