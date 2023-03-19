南韓超夯女團BLACKPINK於昨（18）日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會，讓全台歌迷陷入瘋狂，現場湧入4.5萬人入場，吸引不少台灣藝人爭相朝聖。其中，台灣藝人侯佩岑也跟著好友江佩蓉一同來朝聖，並開心的PO出兩人的合照，沒想到一向穿搭優雅、保守的她，竟罕見露出火辣好身材，意外吸引眾人目光。

南韓女團BLACKPINK在18日的演唱會上，驚見不少大咖明星，除了元元、郭書瑤、小禎、小S、王大陸、楊祐寧夫婦外，女星侯佩岑與陶喆的老婆江佩蓉昨日也化身小粉絲現身演唱會現場，並在個人社群平台上公開兩人合照。照片中，只見江佩蓉穿著一身黑色勁裝搭配短裙，露出纖細的長腿；一旁的侯佩岑則是同樣戴著黑色棒球帽，搭配黑色短T與側面全開的高衩皮裙，罕見的露出超白皙美腿及小蠻腰，火辣的穿搭意外成為亮點，超級吸睛。

BLACKPINK 4位人氣成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在昨日的首場高雄演唱會一連帶來23首歌曲，表演時間長達107分鐘，期間她們除了以英文與粉絲們互動外，Jenni還用中文大喊「高雄」，讓台下粉絲嗨翻天，Rosé也同樣感謝粉絲特別準備的粉紅應援海，使她興奮到多次大喊「謝謝高雄」，4人也在演唱最後一首夯曲《AS IF IT'S YOUR LAST》後於精采的煙火秀中圓滿結束，令全場粉絲留下美好回憶。