南韓超夯女團BLACKPINK於昨(18)日在高雄世運主場館展開連2天的演唱會,讓全台歌迷陷入瘋狂,現場湧入4.5萬人入場,吸引不少台灣藝人爭相朝聖。其中,台灣藝人侯佩岑也跟著好友江佩蓉一同來朝聖,並開心的PO出兩人的合照,沒想到一向穿搭優雅、保守的她,竟罕見露出火辣好身材,意外吸引眾人目光。

南韓女團BLACKPINK在18日的演唱會上,驚見不少大咖明星,除了元元、郭書瑤、小禎、小S、王大陸、楊祐寧夫婦外,女星侯佩岑與陶喆的老婆江佩蓉昨日也化身小粉絲現身演唱會現場,並在個人社群平台上公開兩人合照。照片中,只見江佩蓉穿著一身黑色勁裝搭配短裙,露出纖細的長腿;一旁的侯佩岑則是同樣戴著黑色棒球帽,搭配黑色短T與側面全開的高衩皮裙,罕見的露出超白皙美腿及小蠻腰,火辣的穿搭意外成為亮點,超級吸睛。

BLACKPINK 4位人氣成員Jisoo、Jennie、Rosé、Lisa在昨日的首場高雄演唱會一連帶來23首歌曲,表演時間長達107分鐘,期間她們除了以英文與粉絲們互動外,Jenni還用中文大喊「高雄」,讓台下粉絲嗨翻天,Rosé也同樣感謝粉絲特別準備的粉紅應援海,使她興奮到多次大喊「謝謝高雄」,4人也在演唱最後一首夯曲《AS IF IT'S YOUR LAST》後於精采的煙火秀中圓滿結束,令全場粉絲留下美好回憶。