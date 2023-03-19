侯友宜今日上午前往新北市萬里，參加2023新北市萬金石馬拉松，他除了出席開幕儀式外，也親下場參加10公里的挑戰馬。(黃敬文攝)

2023新北市萬金石馬拉松今(19)日由新北市長侯友宜與世界田徑總會觀察員龐希(Alessio Punzi)、教育部體育署長鄭世忠、中華民國田徑協會理事長葉政彥等人，在萬里翡翠灣為1萬1000名跑者鳴槍起跑；侯友宜表示，2023萬金石馬拉松是亞洲首場綠色金標賽賽事，希望新北市萬金石馬拉松成為環境永續領頭羊。

侯友宜今日上午前往新北市萬里，參加2023新北市萬金石馬拉松，他除了出席開幕儀式外，也親下場參加10公里的挑戰馬，雖然現場飄著小雨，但他一到現場便被熱情的選手簇擁合照。

接著他上台致詞時提到，原本為備戰這次的10公里挑戰馬，所以兩周前便在板橋運動場練跑，途中被國中學生發現後邀去1對1單挑籃球，結果不小心傷到腳部，被醫生要求不得做激烈運動，所以今天只能用健行的方式跟選手一起並肩作戰。

提到萬金石馬拉松，侯友宜說，2023萬金石馬拉松也是亞洲首場綠色金標賽賽事，身上穿的跑衣是來自3杯咖啡跟5個寶特瓶、完賽物資袋是用剩餘布料製成，賽後補給是取自在地食材，衣保袋還可以兼做專用垃圾袋；重複利用、減少浪費是環境永續的第一步，希望新北市萬金石馬拉松成為環境永續領頭羊。

體育處表示，本屆賽事邀請來自巴林、西班牙、衣索比亞、肯亞等國12位國際菁英好手來台，共計33國、300位外籍選手，超過1萬1000位選手參加，而今年賽事首創起終點設置LED拱門，取代過往大型帆布僅能提供單一資訊，也避免印製過程可能造成的環境汙染。

體育處指出，萬金石馬拉松持續與選手共同落實環境永續作為，如賽前於新北市各區辦理系列21 Challenge Run淨街跑活動，累積路程1082公里、清出超過1.26噸垃圾，並持續跟富邦金控合作響應「Run for Green」，提供完賽選手種樹服務，共同為環境盡一份心力，另外本次完賽成績證明同樣以電子方式提供，完賽選手可於賽後直接掃描號碼布上的QRCode查詢。