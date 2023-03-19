近日爆紅的辣妹廚師林彤原於新北樹林的熱炒店被發現，但民眾前往朝聖時未見到本人，她於是在臉書提供了聯絡方式處理採訪等事宜，結果被網友發現，她聯絡人的電話竟是AV導演圤智雨，懷疑這都是炒作，故意要讓她紅，不過林彤已在昨（18）日凌晨悄悄修改貼文，把聯絡人電話刪除了。

日前有網友在臉書社團「爆廢公社」分享新北樹林辣妹廚師的影片，該名廚師擁有精緻五官、雪白肌膚、婀娜身材，讓網友直呼戀愛了。而辣妹廚師也被網友起底名叫林彤，原為活動主持人的她，因疫情關係改為學習廚藝，每周會到熱炒店兼職2天。

怎料，一名擁有上萬追蹤的外拍模特在17日發文，指出林彤提供的電話是圤智雨的，表示「跟路邊店家借個場地，再找個想紅的出來賣肉，找個路人去買個東西拍個照上網PO文，然後再編個故事說自己很努力，朋友住附近那麼久都沒買過妳炒的，忽然冒一個說固定來學炒菜的？？」，懷疑一切都是套路。

雖然事件爆發後，圤智雨坦承是意料中的事，但林彤本來就有基本廚藝，只是為了企劃需要，才安排在熱炒店進修而爆紅，隨後更上傳焦糖炒飯的影片，展現學習成果。不過也有網友發現，林彤已在昨（18）日凌晨3時41分時將聯絡人電話刪除了。