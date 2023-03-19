香港特別行政區財政司司長陳茂波，18日以線上方式出席亞太金融論壇開幕式並進行發言。他表示，未來無論是在貿易還是投資領域，人民幣的使用將會更多與更受歡迎，也會對人民幣計價的投資產品有更大需求，強調對於人民幣的持有者來說，香港是最好的投資地點。同時香港將繼續成為世界一流集資中心，在「一國兩制」制度之下，繼續發揮專業優勢。

據新浪財經引述陳茂波表示，香港還可以幫助人民幣的國際化，穩步的、審慎的推進人民幣國際化，也具備最深的人民幣流動性池子，占全球人民幣交易的70％，未來將有更多人民幣計價的投資工具，並進一步升級金融市場基礎設施。

在資本市場方面，陳茂波指出，港股通可以讓大陸投資者更好的來投資在香港上市企業，創造更多的機會。東南亞的投資者，還有海灣地區的投資者也正尋求投資多元化，強調香港是一個高品質平台，有優勢也有能力來更好的發揮巨大的市場潛力。

此外，陳茂波表示，香港將會繼續發展成為一個綠色金融和綠色機制的中心。對於綠色融資來說，亞洲在未來30年將會需要66兆美元的綠色融資，其中大陸需求大約為14.5兆美元。