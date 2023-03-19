持續關注厄瓜多爾地震災情，屏縣搜救隊完成整備。(摘自消防署臉書)

臺灣時間19日凌晨12時12分，南美洲厄瓜多爾在當地時間18日上午11時12分發生規模6.8地震，震央位於首都基多西北方，地震深度約65公里，當地多棟建築物受損，已知造成厄瓜多爾12人死亡、祕魯1人死亡，屏縣搜救隊仍持續關注災情，同時已完成整備。

消防署指出，特種搜救隊已進行國際人道救援任務整備，同時檢點救災量能，並隨時監測關注南美洲厄瓜多爾地震最新情況，是否有請求國際人道救援需求，以展現臺灣救災軟實力。

上個月土耳其震災台灣搜救隊立即馳援，3月國際人道救援任務第一梯次輪值縣市為屏東縣政府消防局，繼協助土耳其強震後，若接獲外交部指示前往救援，隨即連繫財團法人賑災基金會啟動專案包機救援機制，搭乘專機馳援，盡力搶救受困災民。

屏縣消防局表示，目前持續關注厄瓜多爾相關災情，並已通知人道救援編組人員做好準備，並擬定好40人出勤名單，裝備器材已檢點完成，就等待消防署指令通知立刻出動。