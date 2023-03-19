厄瓜多爾發生6.8地震，已造成多人死傷，新北特搜部隊已完成整備。（新北市消防局提供）

厄瓜多爾當地時間18日中午12時許發生6.8地震，震央位於第二大城市厄瓜基爾鄰近的太平洋海底，規模為6.8，震源深度為66.4公里，新北市消防局立即掌握全球災害預警與協調系統及虛擬現場行動協調中心相關資訊，著手國際人道救援任務整備。

根據厄瓜多爾當局表示，在西南部城鎮馬查拉，多座建築物倒塌，3人死亡；第三大城市昆卡，有牆壁倒塌壓住1部汽車，1人死亡，地震在當地已造成至少14人死亡，許多民眾逃到街上暫避，1個小時後發生多次餘震。

新北市消防局長李清安表示，新北快搜部隊為國家級重型搜救隊，3、4月分為台灣國際人道救援輪值隊伍，在接獲消防署通知後立即完成整備相關人員、搜救、醫療及後勤器材與裝備，隨時配合中央徵召趕赴災區救援。

新北市快搜部隊目前可出隊人數61人（含3名醫師、1名獸醫師、3名護理師）、搜救犬4隻及裝備器材約5公噸，為全國唯一可攜帶人命救援及搜救犬用管制藥物通關出國的搜救隊伍，並是全台首支能運用人命救援及犬隻用管制藥物於災害現場，提供受困民眾及搜救犬更進一步的醫療照護處置。