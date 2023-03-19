三十餘年來在大專校院執教，感受到和傳統年代的教育型態與內涵，有著略顯不同之處。異同之間，在於角色扮演的情份濃淡與心理距離的親疏有別。

以護專為例，和孩子們朝夕相處五年的師生緣，相互理解，激勵、關懷、引導、資助、陪伴，構成了教育網絡的情愫靭帶，也厚植著傳承文化基因的根苗。

記得前幾年畢業的高材生學生（聰明勤奮又乖巧的孩子）於當年那一個値得記憶的日子裏，來家裡報平安！傳遞喜訊的興奮心情，洋溢著歡樂氛圍，令人感動啊！

那一年，經過最後一整個學期的努力衝刺，終於考上了護理師執照。日以繼夜的拼搏，一直熬到考場鏖戰的最後終點。果然，皇天不負苦心人，放榜之日，各個都金榜題名！

打自心底為她（他）們髙興、祝賀、嘉勉，這是比中樂透更值得歡慶的好消息！ 因此，兌現初心承諾，特別頒發獎金獎品鼓勵！並且招待孩子們含括深度人文旅遊及享用美食大餐。

這些孩子無論貧富，其中不乏來自中低收入戶、單親或隔代教養的原生家庭，繁重課業之餘，還揹負著半工半讀的打工及學貸壓力。多年來的陪伴和激勵，讓她們從不氣餒，奮發上進，終於苦盡甘來。

迎接歡樂時光，是需要憑藉汗水和深層耕耘才能獲得榮耀的成果啊。作為他（她）們猶如尊親屬、父兄、老朋友的師長實在與有榮焉！

在接獲喜訊的當下，仍然奉上鼓勵繼續努力的嘉勉之詞，也少不了必須兌現豐厚獎賞的承諾！這種長期培養出來的正向積極之教育能量，就是符合了「要怎麼收穫，就怎麼栽」的因果鐵律，也應驗了積善之德，必有餘慶的道理。

古德有云：「學高為師，師愛為魂」。在此特別提出作為現代教師之「愛的教育」的心得與特點：

一是實踐墨子的「兼愛」，既愛自己孩子，也疼惜別人孩子；只愛自己孩子，謂之「偏私」。既愛優秀學生，又悲愍問題學生，是「因材施教」、「有教無類」的教育信仰。

古德謂：「賢俊者自可賞愛，頑魯者亦當矜憐」。只愛優秀學生，謂之「偏狹」；既愛護常態學生，也應該關懷艱困學生。

而只重視富貴人家或有群帶關係的學生，謂之「勢利」。對於缺乏資源的學生，能夠挹注物質及精神糧食的援助，才算盡到了經師與人師的職責。

二是寬容：以平和的心境、智慧的胸襟，和深度的關懷，善待弱勢，誘導頑愚；對每一位生命個體給予尊重和靈性的喚醒，這才是教育工作者的基本素養！

年年盼著受享青春而又活力充沛的孩子們，能夠在愈趨複雜的環境中，提升自己的身心免疫力，並且與時俱進地深化專業知識和厚積人文素養。多年以來，對這些積極奮鬥的孩子們，私下裡都暱稱她（他）們為小寶貝、美少女、大帥哥，而她（他）們畢業後，回到長久聚會的達觀山房，都會回饋職塲服務的心得，彼此交融職涯發展的體驗。

當然，也不曾忘懷感恩曾經對她們鑿壁引光、荷護指引的落日彩霞。其實，付出不一定冀望反哺，無止盡的關懷，只是一償夙願的生命本然。這就是年歲漸長的我，秉持著「學高為師、師愛為魂」的教育初衷，歷久彌新的長青志業啊！

作者為國立師範大學教育學院法學博士，深耕水墨藝術

照片來源：作者提供。

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