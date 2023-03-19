一名網友發現一輛轎車後車牌旁放了2顆凸面鏡，笑稱是「遠燈破裂者」，能反射後方轎車的遠燈，但有內行網友認出該凸面鏡疑似是讓測速照相機失靈，讓照片過曝光，已違反交通條例，留言說「這個會吃罰單，而且遠燈會打在後窗的位置」、「那個應該是防測速照相機閃光的」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛轎車後方的車牌旁裝上2個「凸面鏡」，大小約是一顆拳頭大，原PO發文附註認為是「遠燈破裂者」，猜測是若後方轎車開遠燈，鏡面反射強光之下，對方反而會被強光照射，照片曝光引發網友，不少人針對凸面鏡的用途有不同看法。

網友發現一輛轎車後車牌旁放了2顆凸面鏡，笑稱是「遠燈破壞者」，能反射後方轎車的遠燈，但有內行網友認出該凸面鏡疑似是讓測速照相機失靈，讓照片過曝光。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友留言「那不是防遠燈，那是用來讓測速照相照相失靈過曝光，這是違法的」、「這個會吃罰單，而且遠燈會打在後窗的位置」、「那個應該是防測速照相機閃光的」、「其實這鏡子主要的功能是停車怕被後車肛，讓後車好抓車頭距離的」、「那個應該是防測速照相機閃光的」。

也有網友留言「凸面鏡，只會有一個小亮點，反射力很弱」、「很遺憾這樣違規！在台灣只有別人拿遠燈照你的份，你反擊還會被罰錢」、「連近光燈都殺」、「貼反光貼紙也行」、「還不如裝在前面比較有效，對向車開遠燈是直接刺眼」、「用這樣反制算小兒科啦！我在以前後面直接裝盞遠射燈」。