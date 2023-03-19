現代人常有熬夜工作、念書的習慣，但學者提醒，近年不少研究發現，熬夜極度危害人體健康，包括傷肝、傷心血管、傷免疫系統，甚至還會變胖、影響性慾，研究發現，動物若長期熬夜，會提早衰老死亡，建議民眾勿長期熬夜，以利健康。

陽明交通大學產學講座教授、益生菌專家蔡英傑在臉書粉專上表示，科學家很早就知道長期剝奪睡眠，會讓動物早衰早死，其直接原因始終沒有定論，一般認為和大腦中樞神經有關。

他表示，一項美國波士頓大學的研究證明在睡眠中，腦脊髓液會加速代謝大腦中的廢物，而這些廢物是傷害腦神經的元兇，所以長期失眠當然會影響大腦健康。此外，長期熬夜除了傷腦以外，還會傷肝、傷心血管、傷免疫系統，甚至還會變胖、影響性慾。

蔡英傑並表示，近期哈佛大學團隊一項果蠅研究發現，長期干擾果蠅睡眠，會加速果蠅死亡，但機轉不在心血管、也不在大腦，而是在腸道，由於長期干擾果蠅睡眠時，腸道的自由基大幅蓄積，導致果蠅早衰早死。

他提醒，良好睡眠有助大腦排除毒素，希望民眾認真看待自身睡眠品質，若非不得已要熬夜時，記得少吃澱粉、炸物，盡量避免喝咖啡或其他提神飲料，酒精盡量減少攝取，熬夜次日要多補充維生素B群，以及一些抗氧化力強的蔬果。