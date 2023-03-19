新北市教育局長張明文率樟樹國際實中、淡水商工師生，赴日教育合作訪問，並與日本IU情報經營大學簽訂MOU合作備忘錄，未來雙方將分享教育相關的學術資訊、材料和出版物、實質交流，強化新北市學校與國際夥伴教育、學術和文化合作。

張明文表示，新北市因應產業發展，扣緊人才培育潮流，持續與國際接軌，推動技職教育國際化，攜手國際夥伴，讓新北學子走向世界，展現出專業人才的全球移動力。

張明文也致贈甫發表的技職教育政策白皮書，展現新北市推動技職教育的行動力，雙方還共勉，合作的點滴將寫入未來4年的技職成果中。

新北市教育局表示，日本IU情報經營大學雖是新設立學校，以ICT、經營、創新的方向著稱，重視實務實作，有著堅實多元的產業支援體系，現今已是大學中的後起新秀；該校跨域展才、產學合作的優勢，與新北技職教育重視創新、強調系統合作理念相符。

日本電子專門學校開設多媒體新興產業課程，涵蓋人工智慧、電腦繪畫、遊戲設計、動畫。IU情報經營大學則推出創意經營課程，模擬商業經營的情境，設計改良冰淇淋口味的課程活動。以創新的課程，引導學生對多媒體產業、解決商業經營問題產生深度的認知。

樟樹國際實中教師湯凱任表示，兩校教師共同研發「北緯36度TWPA學習筆記」，內容串結此次交流各項行程，連結課程設計及生活體驗，從電車交通、藝術建築參訪、文化味濃厚的皇居。學生以圖文記錄學習歷程，寫下當地文化，從每日搭電車、步行上學、購物的生活點滴，創造實質浸潤的深度學習之旅。

樟樹國際實中學生陳誼臻表示， 3D影像課程觸動設計靈感，於是發想自希臘神話地獄三頭犬，另加入動漫鋼彈元素，陽剛味濃，顯露「神氣」，連自己都滿意。日本電子專門學校善用完善設備，規劃多元課程的多媒體課程，激起了我們對產業的期待，希望未來職涯能實現設計夢想。