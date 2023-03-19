因為敦睦艦隊開放參觀，基隆市區上午出現大塞車，從港西街一路回堵到東岸旅客中心。（張志康攝）

海軍敦睦艦隊暌違三年重返基隆，19日起在基隆市西三、西四碼頭開放民眾參觀，但上午8時不到，基隆市區的交通，尤其是港西街、海洋廣場到文化中心一帶，都出現大塞車現象。基隆市警察局表示，今年已動員81人次警力，協助市區交通疏導。

受到疫情影響，海軍敦睦艦隊暌違三年開放參觀，雖然上午9時才開放，但基隆港西三碼頭從早上6時左右，就開始有民眾排隊準備參觀敦睦艦隊。到上午9時左右，排隊的民眾保守估計已經有數千人，而且還不斷有民眾陸續湧入。

另外，由於港西街僅有一線車道，外地的民眾不斷湧進西岸碼頭，也造成港西街、國門廣場、海洋廣場到東岸遊客中心一帶的交通大打結。上午8時許，車陣便一路從港西街回堵到東岸遊客中心。

基隆市警察局表示，為因應敦睦艦隊開放參觀，第一分局、第二分局及第四分局都派出警力協助交通疏導，同一時段最高派出21人次，今日預估會派出81人次進行疏運，後續也將會視車流及人潮狀況，機動調整相關警力的部署。

警方呼籲，民眾想到基隆來參觀敦睦艦隊，儘量不要開車前往，可以乘坐大眾運輸工具，或是將車輛停放在其他地區再徒步前往，會相對節省更多時間。