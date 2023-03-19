一名70歲女性雙眼上眼皮紅腫長達2個月，即使用抗過敏藥物也未見改善，就醫後才發現甲狀腺眼病變。醫師指出，民眾發現3症狀，包含眼睛周圍外觀出現變化、眼球轉動困難、視力出現改變，應即早就醫，避免錯過治療時機。

台北市立聯合醫院仁愛院區眼科主治醫師林志忠表示，與該位女性問診得知，她的雙眼皮不只浮腫，近1至2個月視力還越來越差，經過詳細檢查，發現雙眼結膜水腫且眼球無法往上轉動，再經抽血檢查，診斷為甲狀腺眼病變。

他介紹，甲狀腺眼病變是一種自體免疫疾病，身體的自體免疫抗體誤以為自己的眼窩組織是外來物，而開始攻擊眼肌和周圍脂肪，產生一連串的免疫反應，造成眼睛斜視、眼球轉動異常，以及眼瞼攣縮、凸眼、眼周水腫。

林志忠指出，甲狀腺眼病變並非只與甲狀腺功能亢進有關，也可能發生於甲狀腺功能低下的患者，且甲狀腺亢進和低下皆會惡化甲狀腺眼病變，因此甲狀腺眼病變的患者需要眼科和內分泌科共同照護，並積極治療甲狀腺機能，或適時手術介入。

他建議，民眾發現眼睛周圍外觀出現變化、眼球轉動困難或視力出現改變，應提高警覺，並及早至眼科門診檢查，以免錯過治療時機。