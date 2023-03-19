教育部發布最新統計，高級中等學校學生讀普通科（高中）的比例，由106學年41.6％增至111學年49.2％，提升7.6個百分點；讀專業群科（高職）占比則由106學年42.3％減至111學年39.1％，下降3.2個百分點。讀專業群科的學生不斷在減少，技職體系受到衝擊。

因為少子化，要進一般大學愈來愈容易，導致讀高中的人數不斷增加，讀高職的人數則在減少。主要為高中生設計進入一般大學的升學考試學測，最近幾年有愈來愈多高職生來考，這些人可能放棄在技職體系升學，而轉到一般大學來。大考中心統計，111學年學測考生有7349人為高職生、約占6％。

教育部統計資料也反應出這種趨勢。依教育部最近公布的「111學年學校基本概況統計結果提要分析」，111學年高級中等學校學生數為56.8萬人，與106學年相較，計減少17.8萬人或23.8％，各學程學生數均減少。

觀察各學程學生占全體學生數比率，5學年間皆以普通科及專業群科為大宗，普通科學生占比由106學年41.6％增至111學年49.2％，專業群科學生占比則由106學年42.3％減至111學年39.1％。除普通科、專業群科外，高級中等學校學生還可選擇進綜合高中、實用技能學程及進修部等學制。

若按選讀群別觀察，111學年高級中等學校學生選讀學術群者選讀學術群者計29.8萬人，占全體學生數的52.4％，與106學年相較，雖受少子女化影響而減少4.3萬人，但占比卻增加6.7個百分點；至於技職群別的學生計27萬人、占47.6％，與106學年相較，學生數減13.4萬人，占比也降6.7個百分點。

《大學問》網站執行長魏佳卉之前就表示，過去台灣經濟發展各產業中階技術人才，以及醫療體系超過9成的醫護人才，都是來自技職體系。然而，教育政策的失衡，卻加速技職體系的崩盤，連帶地在台灣百業缺工的情況下，將造加速台灣人才荒，進而影響產業未來的發展，甚至促成產業外移的惡性循環。