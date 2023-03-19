委內瑞拉二壘手艾爾圖維被觸身球打倒在地。（美聯社）

Jose Altuve leaves the game after being hit in the hand by a pitch. pic.twitter.com/Dzd9phTnnK — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 19, 2023

衛冕軍美國與委內瑞拉在8強相遇，兩隊滿滿的大聯盟選手，委內瑞拉「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）不幸被時速154.3公里觸身球打傷右手，這一擊很重，將他打倒在地。委內瑞拉隨即換上代跑讓艾爾圖維退場，艾爾圖維是大聯盟太空人隊宿將，太空人總教練貝克（Dusty Baker）告訴《休士頓紀事報》說：「我們不喜歡這樣，但我們還沒接到進一步訊息，我們總是不要往最壞的地方想。」

美國隊第5局換上中繼投手巴德（Daniel Bard），他是大聯盟洛磯隊投手，投得荒腔走板，該半局投出3次保送、2次暴投，顯見他控球完全失靈，砸到艾爾圖維也不是故意的。委內瑞拉一口氣拿下4分。

紐約大都會在波多黎各的賽事失去了守護神迪亞茲（Edwin Diaz），迪亞茲在慶功時右膝受傷導致球季報銷，難免有人把矛頭對準經典賽，因此大球星艾爾圖維的傷勢格外引人關注。

巴德一個打者都沒解決就失掉4分，害美國隊此戰差點翻船，最後是崔伊騰納（Trea Turner）8局上雷霆萬鈞的滿貫全壘打氣走了委內瑞拉。崔伊騰納是2019年國民隊世界大賽冠軍成員，2021年勇奪國聯打擊王，去年離開道奇，12月與費城人簽下11年3億美元合約。