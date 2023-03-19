統計數據顯示，在今年前兩個月，中國大陸與北韓的雙邊貿易額較去年同期增加140％，超過疫情前同期水準。

韓聯社報導，據大陸海關總署18日發佈的數據，今年1至2月大陸與北韓的貿易額為3.274億美元，較去年同期增長140％，較2019年同期增長11％。

具體來看，1至2月北韓自華進口約3億美元，年增158％，較2019年增長17％。同期，北韓對華出口為2688萬美元，年增35％，但較2019年減少29％。

據悉，北韓正面臨嚴峻的糧食危機問題，自華採購糧食後，進口規模大幅增加。但受聯合國制裁影響，曾是主要外匯出口品類的地下資源、農水產品出口受阻，出口額沒有太大的變化。

據多名對北韓消息靈通人士15日透露，北韓日前開倉發放軍糧，並下達從中國採購60萬噸糧食的指示，為此要求北韓在華務工人員每人平均平攤1000元人民幣的「糧食採購費」。

聯合國北韓人權問題特別報告員伊麗莎白‧薩爾蒙9日向聯合國北韓人權委員會提交的報告指出，2019年至2021年北韓營養不良人口占其總人口的42％。韓國統一部曾在上月20日舉行的記者會上表示，部分地區發生餓死事件，北韓的糧食危機十分嚴峻。