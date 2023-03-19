SAY LESS KESS 🫡 pic.twitter.com/bTR8BXWx75 — Utah Jazz (@utahjazz) March 19, 2023

塞爾提克想要提前晉級季後賽的美夢，完全被爵士中鋒凱斯勒的火鍋打醒！一度落後塞爾提克19分的爵士，19日先靠荷頓塔克最後35秒放進超前兩分球，接著凱斯勒賞了葛蘭特威廉斯再見火鍋，終場118比117逆轉擊敗塞爾提克，也讓塞爾提克想要成為本季第3支晉級球隊還需等等。

塞爾提克雖在上半場靠著傑倫布朗、塔圖、布羅格登等人火力，一度取得53比34大幅領先，沒想到爵士沒有放棄，逐漸縮小雙方分差，甚至來到第三節，反以82比75超前，可是塞爾提克馬上打出9比0小高潮回應，比賽也陷入拉鋸僵局。

比賽還剩1分33秒，阿巴吉三分命中，幫爵士追成113比114，接下來傑倫布朗、馬爾卡寧都投進三分球，雙方維持1分差，荷頓塔克最後35秒切入上籃，讓爵士反超1分，接著塔圖搶投三分沒進，爵士雖搶到防守籃板，荷頓塔克卻出現傳球失誤。

塞爾提克連忙喊出暫停，時間僅剩5秒，塞爾提克意外沒把最後一擊交給傑倫布朗或塔圖處理，而是讓葛蘭特威廉斯持球切入上籃，卻遭到凱斯勒火鍋伺候，馬爾卡寧搶到防守籃板，且把比賽剩餘時間拖完，爵士漂亮完成逆轉秀。

爵士先發五人得分全都上雙，馬爾卡寧攻下全場最高28分，外加10籃板、3助攻，荷頓塔克19分，阿巴吉16分，歐利尼克13分、13籃板，凱斯勒12分、14籃板及3火鍋；塞爾提克以傑倫布朗25分最高，葛蘭特威廉斯23分，塔圖投12中4、只拿15分。