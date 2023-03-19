為了對抗北京在印太地區擴建海軍軍力，澳洲與美國、英國近期宣布一項未來30年斥資3680億澳元（約新台幣7.6兆元）、打造澳洲核動力潛艦的合作計畫。澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今（19）日被問道，是否承諾在台海發生衝突時支持美國來換取華府出售潛艦，他連2次嚴正駁斥「當然沒有」，同時也表示沒有人來尋求澳洲承諾。
澳洲與美國、英國於2021年達成「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS），澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、美國總統拜登、英國首相蘇納克（Rishi Sunak）近期發布聯合聲明，宣布美國擬於2030年代初向澳洲出售3艘配備傳統武器的核動力維吉尼亞級（Virginia）潛艦，澳洲後續還可在需要時再購買兩艘，英國則將和澳洲生產、部署新型潛艦SSN-AUKUS，這類新型潛艦將涵蓋美國潛艦尖端技術，直至2055年，這項潛艦計畫將耗資3680億澳幣。
據澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲防長馬勒斯今日接受澳洲廣播公司時事評論節目「Insiders」專訪時被問道，美國同意出售維吉尼亞級潛艦的同時，澳洲是否承諾如果未來台海爆發衝突，澳洲將會支持美國？
馬勒斯回應：「答案當然是沒有，當然沒有，而且也沒有人來詢問。」
他說聽到很多名嘴的臆測，但是「完全錯誤的」。
他強調，一旦潛艦到手，澳洲就完全擁有潛艦的主權及控制權，「我要明確表示，當2030年初維吉尼亞級潛艦掛上旗幟的那一刻起，潛艦就會完全在澳洲政府的控制之下。」
美國總統拜登先前曾多次脫口而出，如果台灣遭受解放軍「史無前例的攻擊」，美國將會協防台灣。
文章來源：No promise given to US to assist in potential Taiwan conflict in exchange for submarines, says Defence Minister Richard Marles
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