南韓大勢女團BLACKPINK世界巡會演唱會台灣場昨（18）日於高雄正式登場，當天4.5萬名BLINK（粉絲名稱）到場支持，更有許多明星藝人前來朝聖，不過演唱會結束後，許多粉絲抱怨前排座位區觀眾頻頻站起來，導致後方觀眾視線全被擋，而一名網友就在網上發文表示，女星賈永婕也是擋視線的其中一人。

一名粉絲今（19）日稍早在Dcard發文表示，自己的座位是在VIP第二排的位置，而她剛進場時可以將舞台上的一切看得非常清楚，讓她相當興奮，但隨著演出時間接近，在開場半小時後突然有一群婆婆媽媽與兩名年輕女性進場坐在她前方，「結果開始之後看到bp出來，第一排的女生全部站起來，導致我們後面的人完全看不到，甚至連螢幕都要站起來才看得到」該名網友起初也有上前提醒她們坐下，但下一首歌音樂響起後又再度站起來，讓她相當傻眼直呼「是怎樣，金魚是不是？」。

接著，這名網友提到，後續粉絲提醒她們坐下，但同樣下一首歌又還是站起來，連工作人員也不對他們進行勸導，更令她不滿的是對方看起來不像是粉絲「bp上面表演還在講話，直接手機拿出來開滑？」最後，她透露其中一名觀眾的身分「剛剛滑了一下發現是賈永婕啦哈哈，素質真的有夠差」。

賈永婕也與朋友朝聖BLACKPINK演唱會。（圖／賈永婕 IG）

貼文曝光後，隨即引來網友撻伐「真的超討厭這些拿公關票的，佔了那麼多名額，明明不是真粉，硬要刷流量去」、「都已經坐第一排了還要硬站起來，請問在後面的人到底要看什麼，超瞎」、「一堆假粉，素質真差」、「管她是誰，單純來看，素質超級差」。