台東縣政府嚴選外銷等級的鳳梨釋迦到東森農場LIVE節目開賣。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣政府嚴選外銷等級的鳳梨釋迦到東森農場LIVE節目開賣，由副縣長王志輝與青農李俊儀分享多種釋迦吃法。（台東縣政府提供／蔡旻妤台東傳真）

台東鳳梨釋迦外銷輸陸受阻，台東縣政府積極拓展國內銷售通路，嚴選外銷等級台東鳳梨釋迦到東森農場LIVE節目開賣，由副縣長王志輝與青農李俊儀於節目中推廣鳳梨釋迦，並分享多種釋迦吃法，吸引消費者訂購，買氣熱烈，開賣不到40分鐘已銷售1.2噸。

台東鳳梨釋迦種植面積約2800公頃，產量約1萬9000公噸，分別為大目釋迦與鳳梨釋迦2種，鳳梨釋迦以往外銷到大陸為主，釋迦富含蛋白質及維生素C、B1與B2等成分，是營養價值相當高的水果，被BBC評選為世界最營養食物第2名。

王志輝表示，台灣民眾較認識大目釋迦。為了打開台東鳳梨釋迦知名度，近年來致力擴展台東鳳梨釋迦至各大量販市場，目前已進入全聯及家樂福，藉由多元行銷活動，開拓不同消費族群通路，透過東森購物讓消費者看電視就能夠掌握水果產季，進而在購物台下單或市場採買。

縣長饒慶鈴及團隊從去年12月產季開始拜會各縣市政府，透過跨縣市合作增加銷量，為持續拉抬買氣，16日再度與東森購物合作，讓全台消費者都感受台東最純淨天然的農業品牌魅力。

農業處長許家豪指出，縣府與東森購物電商平台合作多次，成功打響台東農產品牌，期盼藉由產地直送、接單現採方式提供給消費者最新鮮優質的台東鳳梨釋迦。為確保到貨品質，運輸外箱嚴選航空用的厚實外銷箱，為運送過程提供良好保護，讓全台消費者買到新鮮且優質的台東鳳梨釋迦。