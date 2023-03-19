戴宗權試種小麥，黃澄澄的麥浪吸引網美來拍照取景，頗受好評。（戴宗權提供／楊靜茹南投傳真）

戴宗權指出，集黃金山麥比台中市大雅區的黃金小麥節晚1個月，主要提供民眾拍美照。（戴宗權提供／楊靜茹南投傳真）

遊客穿梭在黃澄澄的麥田中拍照取景，業者認為黃金山麥深具潛力，預計25日開園迎賓。（戴宗權提供／楊靜茹南投傳真）

和平快樂田園栽種2020年粉紅愛情草爆紅，2021年花季正要開始被迫剷除，歷經1年半監測向農委會申訴。（戴宗權提供／楊靜茹南投傳真）

集集黃金山麥預計4月底前採收完畢，陸續有花海銜接。（戴宗權提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣集集鎮和平快樂田園因栽種俗稱「粉紅愛情草」的粉黛亂子草，成了網紅景點爆紅，因粉黛亂子草遭農委會列為有害生物清單，2021年被迫剷除，損失慘重，業者邀植物專家試驗，證明該植物不具高度散播風險並申訴，粉黛亂子草種回來前，他改種黃金麥穗，也頗受好評，預計25日開園迎賓。

和平快樂田園業者戴宗權表示，景觀植物粉黛亂子草被迫剷除後，歷時1年半他邀請防治外來植物專家、博士黃士元幫忙監測，證實粉黛亂子草不具蔓延風險，痛斥農委會用一紙公文扼殺其心血，已向農委會提出申訴，2月農委會主委陳吉仲到集集與農民座談時，陳吉仲也應允將邀專家檢討，粉黛亂子草在台灣栽種露曙光。

戴宗權說，在農委會將粉黛亂子草叢有害生物清單除名前，他一直苦思怎麼營造田園美景，為地方再創造吸睛景點，台中市大雅區的黃金麥田、草嶺麝香木等，都列為考慮名單，今年試種幾片小麥，日前其中一片麥田成熟，黃澄澄的麥浪吸引網美來拍照取景，頗受好評。

「集集黃金山麥比台中市大雅區的黃金小麥節晚1個月。」戴宗權強調，園區栽種小麥主要提供民眾拍美照，25日開園迎賓，每人酌收50元清潔費，讓遊客能近距離、多角度拍攝，小麥預計4月底前全部採收完畢，陸續有花海銜接，維持田園景觀。