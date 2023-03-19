松山分局破獲百家樂賭場，荷官等員工驚慌逃竄，仍被警方一一逮捕。（翻攝畫面）

警方依賭博罪嫌移送現場負責人與荷官等。（翻攝畫面）

賭場設有監視器監控。（翻攝畫面）

警方查扣賭具、現金與合計超過5000萬的籌碼等證物。（翻攝畫面）

警方攻堅破門。（翻攝畫面）

台北市警察局日前接獲情資，竹聯幫仁堂疑似在松山地區經營「百家樂」職業賭場，局長張榮興責由督察室及轄區松山分局共同積極偵辦。18日凌晨2時45分許，專案小組持北院核發的搜索票，在松山區塔悠路地下室查獲百家樂職業賭場，逮捕現場工作人員等共5人，另有11名賭客，查扣抽頭、賭桌上與預備的共5000多萬元籌碼等證物，依賭博罪嫌等送辦。

竹聯幫仁堂疑搞百家樂賭場 警攻堅辣妹荷官驚逃

北市警局表示，日前竹聯幫明仁會等幫派組合，藉辦春酒餐會壯大聲勢，引發社會觀感不佳。本案據情資顯示，松山區百家樂職業賭場有竹聯幫仁堂在地的分子依附並圍事，且據聞幕後在海外也有相關投資賭場事業，北市警方為徹底根絕黑幫不法幫派金流，將持續偵辦，溯源清查不法。

北市松山分局與督察室警力掌握，該賭場位於地下室，原址曾經營主題餐廳、博弈發展協會等，占地超過200坪，地下室均連通，昨凌晨調派特勤警力攻堅，先攻進大門控制現場，許多員工、荷官逃竄，其餘警力再於各個被封死的出入口破門， 讓嫌犯插翅難飛。

這場緝賭行動，現場查獲賭場負責人1名、櫃檯人員1名、荷官2名及工作人員1名，賭客11名，合計16名，查扣抽頭籌碼8萬元、賭客現金新台幣14萬3500元、賭客籌碼61萬9100元、賭桌籌碼890萬9700元、預備籌碼5353萬6500元等證物。全案依賭博罪將負責人及員工移送台北地檢署偵辦；另賭客依社會秩序維護法裁罰。

松山分局強調，針對轄內幫派成員投資、經營、賴以維生行業與依附處所，徹底瓦解犯罪結構，貫徹「刨根溯源、斬斷金流」執法立場。