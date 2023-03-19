北市一名女子因與女友吵架，約自國小認識至今的男姓友人到旅館喝酒談心，沒想到喝醉後遭對方硬上，她睡夢中驚醒用腳猛踹，對方才停止；法官認為2人曾為男女朋友，分手後感情仍和睦，當天是因情境催化下，男子出於衝動而犯行，審酌已達成和解並願意賠償，處男子有1年10月徒刑。緩刑3年。

判決書指出，男子與女方為國小時就認識的朋友，去年9月相約至旅店房間喝酒後，他趁對方喝醉伸進內衣撫摸胸部，後來褪去內外褲，女方酒醉中驚覺有異清醒，遭對方強壓在床上用舌頭舔陰部，對方再用手指、陰莖插入陰道性侵得逞，女方最後用腳踹對方才停止，離開後傳訊息給女友報警。

法官審酌2人曾為男女朋友，分手後感情仍和睦，案發時兩人在旅館內飲酒、遊戲，男子情境催化下，出於衝動、為滿足自身性慾之意而犯行，且女方用腳踹踢後，男子就停止侵犯行為，手段非過於殘暴，事後坦承犯行也已達成調解，將會用金錢彌補女方精神損害。

法官衡量男子大學畢業後目前從事服務業，擔任超商店員，未婚，名下無不動產，家庭成員為父母親、哥哥、姊姊，無人須其扶養，依犯強制性交罪，處有1年10月徒刑。緩刑3年，緩刑期間付保護管束，全案還可上訴。