花蓮家扶中心昨舉辦寄養家庭招募說明會，向有意成為寄養家庭的家長，介紹寄養家庭的申請流程與服務原則，更透過活動設計呈現照顧服務的現場實況，期盼能藉此吸引更多新血加入。（花蓮家扶中心提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮家扶中心自1984年起受縣府委託辦理寄養服務，截至今年2月底，全縣共有46戶寄養家庭，照顧54名寄養安置的兒童與少年，不過家扶中心近年發現寄養家庭的平均年齡逐漸攀升，擔心他們面對受創兒少時，恐因其特殊性與照顧困難，無法負荷而準備退休，為讓服務得以延續，舉辦招募說明會，盼新血加入。

花蓮家扶中心指出，「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故，或是父母親不適任親職及無法提供孩子適當照顧時，在不得已的情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，並居於經縣市政府審核認可，及接受專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧，待原生家庭排除所困議題且具充足預備後，再行協助兒少安全地返家。

花蓮家扶中心表示，據資料顯示，寄養家庭中46至55歲約佔總數42.2％、55歲以上則佔52.9％為最多，隨寄養家庭年齡攀升，在面對受創兒少的特殊性與照顧困難度，恐因無法負荷或生涯規畫，準備退休，便在昨天舉辦寄養家庭招募說明會，期盼新血加入。

約9戶家庭參與昨天的說明會，花蓮家扶中心為了讓現場家庭快速理解寄養服務，除介紹寄養家庭的申請流程與服務原則，更透過活動設計，營造彈性氛圍，與有意成為寄養家庭的家長互動交流，同時揭開照顧服務的現場實況。

花蓮家扶中心主任施政延表示，成為寄養家庭要面對保密隱私規範，及寄養童的受創經歷帶來的考驗等實在不容易，但中心的寄養社工是寄養家庭最堅強的後盾，透過系列課程安排提升專業技能，期待在兒少寄養安置服務的接力賽中，不斷有人願意接棒前行，讓這群孩子們可以更新對家的想像、從「心」擁有相信家的勇氣。

花蓮家扶中心表示，照顧寄養童的過程是「全家人一起做的好事」，不僅是寄養父母的投入，也牽動著家庭成員一起給孩子們家的感覺，除分享過年到親友家拜年、休閒時光野餐、上學的接送，與陪伴完成作業等，都是家庭的溫暖心意，而這份心意只要滿足招募條件即可開始，不須等到退休後才做，歡迎有意者一起加入。