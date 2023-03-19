身兼民進黨主席的副總統賴清德參選2024幾成定局，但他上任後祭出的立委初選「誠信條款」，卻未獲黨內全盤埋單，連帶使賴清德的領導威信受到質疑。對此，民進黨立委許智傑說，民進黨的總統提名已經定於一尊，外界不必擔心會衝擊賴清德領導的威信。

許智傑上午受訪表示，賴清德上任黨主席後發動一連串改革，讓他相當有感，而且通通都是人民所期待的方向，加上總統提名已經定於一尊，外界不必擔心會衝擊賴清德領導的威信。

許智傑說，至於黨內少數幾人意見不同，「我也呼籲他們三思」，未來民進黨內一定會大團結，對抗分裂又黑影幢幢的泛藍陣營。

另外，日前美國眾議員通過全面禁止抖音法案，有綠營知情人士透露，為了遏止大選錯假訊息，國安部門建請全面禁止抖音，但行政院人士指出，除了技術面、法制面牽涉言論自由，尚待凝聚社會共識審慎評估。

許智傑說，美國、加拿大、日本、歐洲等，有許多國家認為抖音有資安問題，都提出規範及限制，本席認為公部門該全面禁止，而民眾個人使用應該增加警語提醒，避免民眾在不知情的情況下，成為假消息及資安外洩的幫兇。

至於是否要全面禁止，他表示，需要更廣泛的討論，以免被貼上箝制言論自由的標籤。