美國矽谷國際學校60位師生將在下月來台「Home Stay」，與新北市立桃子腳國中小師生交流，招募65組接待家庭迅速額滿，校方近期舉行培訓課程，盼家長能儘速上手。（桃子腳國中小提供）

疫情趨緩，國際交流漸增，美國矽谷國際學校60位師生將在下月來台「Home Stay」，與新北市立桃子腳國中小師生交流，體驗台灣生活和文化，為了迎接遠道而來的師生，桃子腳國中小近期辦理Home爸、Home媽的培訓課程，希望姐妹校來台能賓至如歸。

新北市教育局表示，接待家庭就是一個契機，讓孩子可以走出去，透過實際交流互動，提升語言能力，同時結交異國好友，學會尊重不同異國文化、生活態度，促進台灣在國際舞台扮演親善大使的角色。

桃子腳國中小校長郭昱晨表示，透過台美姐妹校互惠計畫，終於讓疫情期間的線上交流學伴能夠實際見面，因此不少家長都搶著報名接待家庭，65組家庭近200人迅速額滿，學校也延續國際教育課程「走讀旅行家」的精神，辦理培訓課程，讓寄宿家庭能迅速與外國師生建立關係。

桃子腳國中小家長會長黃瓊慧表示，這次參加培訓的家庭多數沒有接待經驗，但願意學習做一個稱職的Home爸Home媽，透過培訓了解如何用美語溝通，讓彼此快速建立關係。

第一次擔任Home爸的沈嘉榮分享，美國生活習慣與台灣差異較大，國外學生課後參加活動都相當自由，小孩非常期待與國際生相處，他也會學習安排共同的課餘休閒活動，讓他們盡快融入台灣生活。

學生郭芊妘表示，她非常羨慕沒有補習班的美國校園生活，等國際生來台後，她要帶對方一起體驗補習班文化，讓學伴感受台灣學生忙碌且充實的課後生活。

教育局長張明文表示，新北市致力推動國際交流，持續鼓勵學校虛實整合，透過外籍生入班學習、學伴交流、國際志工入校服務、文化體驗等，提供學生探索多元文化的機會，增進學生全球理解與國際接軌的素養。

另外，市府也與大專院校華語中心合作，協助招募寄宿及接待家庭，相關資訊已置於新北市國際教育資訊網「最新消息」區（https://www.international-education.ntpc.edu.tw/home）

，邀請願意接待國際學生的新北家庭一起參加。

新北市立桃子腳國中小矽谷國際學校寄宿家庭交換學生