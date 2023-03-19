文化部長史哲日前到嘉義縣表演藝術中心，參與舉辦15年的草草戲劇節，他表示，「嘉義縣比我們想像的更有活力，草草戲劇節一點也不草草」，對於在地方提供文化體驗功能的草草戲劇節、獨立書店等，史哲表示力挺，也承諾未來將給予更大力道支持，「台灣的發展、城鄉的均衡已經到了刻不容緩的時候。」

「一群人一起完成一件事」是草草戲劇節一直以來的重要理念，透過不間斷的戶外演出，結合展覽及市集，沉浸式引導觀眾感受在地深耕故事，逐漸成為嘉義地區重要的文化活動品牌 。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，15年確實是一個里程碑，期待嘉義獨有的草草戲劇節，未來成為嘉義對外的名片，「這名片不僅是面向台灣、更面向世界」。

史哲沿途參觀了草草影展、草講堂、草草市集、嘉移人市集、工作坊等，看到眾多的民眾在戲劇節裡參與各項活動。史哲認為，嘉義縣將觀光及文化合在一起，是相當正確的考量，透過便捷的交通、觀光的發展，除了創造遊子返鄉創業的可能，也能進一步藉由如草草戲劇節這樣由地方而生的活動，讓返鄉遊子更強化文化的自信及推廣、傳承的力量。文化部一定會持續並加強力道支持，期待原生於嘉義土地、人民的草草戲劇節，繼續拓展至全台灣乃至世界。

此外，史哲也特別參觀嘉義書式生活市集，「嘉義書式生活」是由嘉義島呼冊店、勇氣書房、仁偉書局、渺渺書店、朗朗文創、台灣圖書室等組成的團體，此次結合新竹斜槓書報攤、臺南野冊共學所、基隆共感覺、雲林米地書店、台北腳踏車書店等，共同以本島、慢島、時光島、地球之島、好窩島等五大書島，進行主題式展售。

島呼冊店店長、友善書業供給合作社理事林詩涵在交流時分享，嘉義書式生活是因為「客人走不進來書店，何不自己走出去」的想法所組成，期待透過市集讓民眾接近書、親近閱讀以後，最終能走回書店。林詩涵也提到，藉由草草的品牌確實讓市集吸引了許多讀者，但是市集行銷、推廣仍是地方書店亟待政府協助的部份。

史哲回應，獨立書店是地方少數能提供文化體驗的重要場所，文化部也深知地方獨立書店經營的困難，因此在此次疫後振興計畫中，除文化成年禮金至獨立書店購書將加發購書禮金外，文化部也特別編列預算支持縣市轄內書店串連辦理書展、書市、主題活動等，期盼以充足的資源，全力支持各縣市辦理具地方特色的「非典型書展」。