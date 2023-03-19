有五星級之稱的台大學生宿舍「太子學舍」近日在官網宣布，9月起調整各類房型租金，每間房型漲240至500元不等，調整後最貴的溫馨套房，從原本9600元調高為1萬100元，引發學生反彈，批評宿舍設備不佳，漲價不合理；台大表示，因應去年物價漲福達5.31%，此次漲價是依契約規定調整。

台大太子學舍15日於官方網站公告，因應不斷高漲的人事成本和物價，依BOT契約約定進行租金調整，自今年9月1日起調整學舍各類房型價格，每月租金漲240到500元。

根據官網資料顯示，單人房原價是7800元，調整後為8210元；雙人房1人原價5100元，調整後5370元；三人房1人原價4600元，調整後為4840元，調漲最多的是溫馨套房，原價是9600元，調整後為1萬100元。太子學舍強調，調整的價格還是低於同區域的租金行情價。

太子學舍在官網公布9月起調漲租金。（圖／翻攝自官方網站）

公告曝光，引發學生反彈，認為漲租金房間的設備也要提升，「新學期的門禁系統反應超慢，飲水機三不五時壞掉，網路變爛，新裝的緊急照明燈看起來廉價，到底是哪來的臉漲租」、「物價調漲、房租也跟著漲，一個月月租直逼萬元，吃不消。」

台大表示，依據台大與BOT廠商太子公司雙方契約規範，消費者物價指數較前次調整年度（含營運期間第一年）的指數上漲累積達4%以上時，得按照該段期間累計上漲幅度調整，這次太子學舍調漲住宿費，是以2022年度的物價指數年度平均與前次租金調整相比，物價指數上漲已達5.31%，故太子公司依契約規定調漲。另針對學生反映宿舍硬體設備不佳，台大說，會再督促太子學舍加強改善。