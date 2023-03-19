南京東路6段368巷標線型人行道，遇到店家前有多個「斷點」（台北市議員李明賢提供／劉彥宜台北傳真）

台北市道路遭外媒形容為「行人地獄」，國民黨台北市議員李明賢指出，南京東路6段368巷短短幾百公尺標線型人行道，居然有7根電線桿、1根路標桿和1座電箱，「實在是很瞎的設計」。交工處回應，該路段另一側已有完整人行道，標線型人行道則將會勘評估。

李明賢接獲民眾投訴說道，南京東路6段368巷短短幾百公尺標線型人行道，居然有7根電線桿、1根路標桿和1座電箱，標線型人行道遇到店家前還有多個「斷點」。李明賢批評，實在是很瞎的設計，到底路人該怎麼行走呢？還是走兩步就撞到電桿？

至於類似的誇張設計有多少？李明賢索資發現，目前北市列管因設施如電桿、電箱導致淨寬不足的人行道共有157條，其中內湖31條最多，文山、萬華23條居次，中山區也有19條。若以數量計算，內湖區的人行道對用路人最不友善，需要市府努力調整或遷移設施障礙，還給用路人友善的行走空間。

李明賢呼籲，大力支持人本交通、友善用路環境，不僅支持劃設標線人行道，也努力爭取設置實體人行道，北市今年也規劃將50條標線型人行道「升級」成為實體人行道，期許對用路有更大的保障。

對此，交通局交工處設施科長江長恩回覆，南京東路6段368巷北段為集合住宅，路段原先也有電桿，已進行處理；民眾陳情的南段則是廠房區，當年為求一次性便將整段路都劃設標線型人行道，但目前南段另一側已有完整人行道，標線型人行道則會和相關單位會勘並評估。

江長恩補充，2020年已提供新工處標線型人行道建議升級清單，今年也將持續檢視有無新增路段。