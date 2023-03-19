優人神鼓在創辦人劉若瑀、藝術總監黃誌群的領軍之下，再次踏上久違的國際表演藝術舞台，日前在阿曼馬斯喀特皇家歌劇院 （Royal Opera House Muscat)）藝術季演出兩場經典之作《時間之外》，優人神鼓也是第一個在阿曼馬斯喀特皇家歌劇院演出的台灣表演藝術團隊。

此次阿曼邀演，中途雖歷經疫情的周折考驗，但仍未擊退馬斯喀特皇家歌劇院熱情的邀約與等待。經紀人Etienne於2015年在法國巴黎夏特雷劇院《時間之外》的演出中認識了優人神鼓，於2019年提出邀請並訂於2020年4月演出。後因疫情一直延遲到了今年，對雙方而言，都是年度演出之盛事。

馬斯喀特皇家歌劇院 是中東阿曼蘇丹國的頂尖藝術文化中心，享譽表演藝術界、斐聲國際。除了擁有富麗的大廳、精緻的花園、周邊高檔的購物中心等，其觀眾席最多可容納1100人，表演廳專業的音響聲光效果與觀眾席個人專屬的科技裝置，可用於字幕翻譯等。

馬斯喀特皇家歌劇院於2011年盛大開幕後，便開始舉辦各類精彩的表演藝術節目，類型包含了芭蕾、歌劇、音樂劇、爵士樂、管弦音樂會，以及傳統的阿曼舞蹈等。包括安德烈．波伽利(Andrea Bocelli)、潔西．諾曼(Jessye Norman)、普拉西多．多明哥(José Plácido Domingo Embil)等國際聲樂巨匠，還包括了匈牙利布達佩斯節慶管弦樂團、德國巴伐利亞廣播交響樂團、俄羅斯馬林斯基芭蕾舞團等國際大團，皆曾是這裡的表演嘉賓。透過多樣性的表演藝術展演，儼然已成為全球國際藝術文化的卓越中心之一。

本次演出的經典之作《時間之外》，表達出「人」與「宇宙」的關係，萬物皆來自於「宇宙」，藉由科技將宇宙行星運轉與表演者的節奏合而為一，闡述了表演者超越理智頭腦與現實主導，回歸到最原始、平靜的狀態。看見自己、瞭解自己，不僅與天地共舞，也與自己的生命共舞。