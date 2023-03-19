草蜢小巨蛋演唱會昨晚順利落幕。（羅永銘攝）

草蜢小巨蛋演唱會昨晚順利落幕。（羅永銘攝）

草蜢暌違13年昨晚（18日）順利攻蛋，演出尾聲高潮不斷，不僅曾國城臨時受邀上台合唱，草蜢更直接走下舞台與台語歌王羅時豐、許富凱飆歌，連綜藝大姐大張小燕也在場，台上台下星光熠熠。慶功會上，草蜢特別感謝小燕姊，蔡一智回想當年來台發展，一到台灣就認識張小燕，「小燕姊真的是看著我們3個長大，是我們很尊敬的前輩，沒想到今天能看到她」，感性的蔡一傑也說：「在台上一聽到小燕姊有來，差點哭出來。」

與草蜢相識數10年的曾國城，安可橋段在滿場上萬歌迷的鼓譟下，難得上台獻聲，他先虧草蜢3人CUE他是「神經病」，接著幽默稱讚好友：「草蜢是我們成長的回憶，今天真的很爽，看到三個老萊子（全場唱跳），平均快60歲，真的是鼻酸啊，小燕姐都要掉淚了。」笑翻全場；曾國城還特別指出，小燕姊出席演唱會通常看到安可曲前就會離場，但昨一路看到最後還待在台下，顯見她對草蜢疼愛之情。

接著4人同台合唱曾國城很喜歡的經典曲〈半點心〉，曾國城不僅一展歌喉且模仿草蜢的招牌舞步，下台前還親了蔡一傑。提到圈內眾好友相挺，蘇志威感動說：「希望草蜢每一年都能來這裡（台灣）開演唱會。」當作家庭聚會般同樂。蔡一傑也坦言受其實一出場聽到上萬鐵粉尖叫聲立刻起雞皮疙瘩、很想哭：「但我要控制自己，因為後面還很多歌，所以一直告訴自己不能哭、要壓住情緒。」

他們昨唱跳整整3個半小時，遵守小巨蛋超時條款，節目正好11點前幾秒「壓線」結束，蘇志威直呼：「唱3個多小時真的不夠、不過癮，希望下次可以唱5、6個小時，但我們不想主辦被罰錢。」蔡一傑笑說：「一下台那個老闆（主辦）跟我們說『你們很準耶、準到不得了，舞步準連時間也抓得很準，剛好11點前結束，剛剛好』。」平均年齡57歲的他們，整晚演出絲毫不見疲累，全靠持續運動訓練，蘇志威驕傲說：「到現在我還不知道自己的極限在那裡。」蔡一傑則幽默制止好兄弟，要他「謙虛一點」。