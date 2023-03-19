【全程字幕】給賴清德兩岸論述建議？ 呂秀蓮提醒民主國家「這事」很重要 @ChinaTimes ​

無黨籍立委高金素梅14日在立法院會總質詢時對美國國務院「台灣學人計畫」提出質疑，反遭行政院長陳建仁扣上「疑美論」的帽子。前副總統呂秀蓮今（19）日表示，疑美論不應是個議題，不要用「疑」這樣的負面字眼，國與國之間本該存有保留，若美國立場與我國國家利益有相左時，也該代表人民向美國表達意見。

呂秀蓮今舉辦「北區民間國是會議」，並於會前接受聯訪。有媒體詢問，國安會秘書長顧立雄稱，中共認知作戰漸趨強烈，恐影響明年大選，而呂秀蓮又是如何看待最近討論度高漲的「疑美論」說法？

呂秀蓮說，誰發明「認知作戰」她不知道，但即使沒有這個名詞，過往人跟人、或者是國跟國的關係，本來都要存有一點點保留。而她也不認為疑美論應該是一個issue（議題），雖然很感謝美國的支持，但我國身為民主國家，很多國家利益若有所不同的時候，互相協調也可以。

呂秀蓮認為，不該用「疑」這樣的負面字眼，這樣不好，因為在她推動的運動中，一律不談負面言行，大家往正面去看。

呂秀蓮強調，雖感謝美國的支持，但有時候美國的立場跟我們的國家利益若有相左，作為主權國家，也應代表國家跟人民，跟美國表達一點意見，這不叫「疑美論」，而是主權平等、獨立。

媒體也問及，是否贊同蔡英文總統以「強大國防」作為和平的談判籌碼？呂秀蓮回應，全世界都一樣，理論空談祈禱，國家當然需要有實力，所以基本上大家都可以接受「我們要備戰、我們要避戰、更要謀和」，這是三管齊下。