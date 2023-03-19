前國安會副祕書長楊永明19日表示，中共二十大後的對台政策仍以和平統一為主軸，並以九二共識與反對台獨為恢復兩岸交流的基礎，但也同時對美國介入台灣議題的態度轉強硬。他認為，台海將繼續是美中兩強的對抗場所，甚至發生代理戰爭，而台灣應採取「睦美和中保台」的立場，不做任何強國的棋子。

楊永明在北區民間國是會議就中共對台政策指出，去年中共二十大至今年全國兩會召開，其人事變化到政策初心是重要的觀察點。大陸國家主席習近平第三任期目標要在經濟、科技、地緣外交層面鞏固大國地位，雖然中美進入「新冷戰」的對抗競爭，原則是鬥而不破，避免捲入代理戰爭的消耗戰。

楊同時表示，中共的對台政策，以「和平統一、反對台獨、反外力介入」為主軸，可謂是對台兩手（和平統一、反對台獨）、抗美轉硬（反外力介入）。而習在去年中共二十大政治報告中，仍以和平統一為主軸，但劃下反對台獨與反外力干涉的紅線，同時也標示不放棄使用武力解決的底線。

九二共識要如何放入這樣的框架之中？楊認為，大陸新任國台辦主任宋濤，在會見國民黨副主席夏立言來訪時，提出願在堅持九二共識、反對台獨的共同政治基礎上與台方加強交往。據轉述，宋濤也歡迎綠營人士到大陸訪問，「只要他們也認同九二共識、反對台獨」，大陸都願意接觸。

楊永明強調，九二共識就是兩岸「各自」表述，各有聽眾，兩岸關係是文字的累積、定義，甚至是文字的戰爭，但若陷於其中，也會影響到兩岸在實際和實務上的互動。

楊還指出，在面臨美國科技戰壓力下，兩岸經貿與科技，是目前北京重視的現階段兩岸關係重點。大陸新任總理李強說，希望盡快恢復兩岸之間經濟、文化的合作交流，讓更多台胞台企赴陸；大陸商務部長王文濤也提及，要協助在陸台企可享受「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）優惠，顯示大陸會加大力度推動兩岸經貿交流合作。

然而，針對美國務卿布林肯稱「台灣問題不是如中國聲稱的內政」而是全球性議題有關，中共對於美國介入台灣議題的態度轉強硬。大陸外交部長秦剛更拿出大陸《憲法》回擊布林肯言論，強調台灣問題處理不好，中美關係地動山搖。

楊認為，當台美之間持續產生關連的情況下，正如美國家情報總監海恩斯日前觀察指出，習近平的第三任期會持續推動統一台灣，對美台往來做出反應，更強硬反對美國對台灣的支持。

楊永明最後強調，台海將繼續是兩個強國的對抗場所，甚至發生代理戰爭。他認為，台灣應採取「睦美和中保台」的立場，不做任何強國的棋子，批評蔡政府向美「一面倒」的政策作為，導致兩岸關係惡化與台海危機再起，而明年總統大選將是台海動盪（傾美抗中）與維持現狀（等距自主）的抉擇！