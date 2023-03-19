近日，大陸財政部發現中國華融資產管理公司存在內部控制和風險控制失效、會計資訊嚴重失真等問題，其審計機構德勤華永會計師事務所則出現嚴重審計缺陷，祭出行政處分，裁罰德勤北京2億元（人民幣．下同），為市場投下震撼彈，也被解讀官方釋出財會監督嚴管的訊號。

具體處分上，大陸財政部對華融及其7家附屬公司分別給予10萬元頂格罰款，相關負責人處以1萬元至5萬元不等的罰款；另對德勤總所警告，沒收違法所得併處罰款約2.12億元，並暫停德勤北京分所經營業務3個月，相關負責人還被處以吊銷註冊會計師證書、暫停執行業務等處罰。

對於處罰力道，首都經濟貿易大學華僑學院院長、會計學教授李百興認為，總體上體現了從嚴監管，財政部對華融及其下屬7家企業、6名責任人的罰款都是違反《會計法》罰款金額的上限。但對華融的罰款金額顯得過低，雖體現依法行政，也建議財政部要加快推動修訂《會計法》，大幅提高單位的違法成本與行政罰款上限、加大震懾力度，

李百興進一步指出，財政部對會計師事務所和註冊會計師的監督檢查將常態化，日後無論是國際四大會計師事務所，還是國內大型會計師事務所，均有可能為自身違法行為遭受嚴厲的行政處罰。