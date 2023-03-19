據陸媒不完全統計，目前大陸已有超過40個汽車品牌、100款左右車型啟動降價促銷活動，車市「價格戰」打得火熱。

《中國經營報》報導，東風汽車集團6日與湖北省政府針對東風汽車集團旗下東風本田、東風雪鐵龍、東風日產等7個品牌、56款車型聯合推出汽車補貼優惠活動，補貼額度最高達9萬元（人民幣，下同）。

在東風汽車集團之後，半個月左右的時間，比亞迪、吉利汽車、一汽、上汽、廣汽、長安汽車、豐田、奔馳、寶馬等車企跟進降價，最高優惠超10萬元。

中國汽車工業協會負責人表示，傳統車層面，促發此次價格大戰的原因：一是傳統燃油車銷量低迷，庫存處於高位。二是國六排放標準調整。三是合資品牌以價換量提高市場份額。四是地方政府提振經濟，助力區域產業發展。

值得注意的是，大陸國內汽車市場的降價趨勢。也對二手車行業產生影響。「現在眾多車型紛紛降價，二手車不降價很難有市場，大家都在想辦法。」湖北省武漢市一位二手車商對記者表示，目前不少二手車商對於收車已較為謹慎。

對於近期部分車企的降價措施，中汽協副秘書長陳士華認為，價格戰無法帶來長期積極效果，「產品價格的適度下調，有利於激發消費者的購買需求，但採取簡單的價格競爭策略並非長遠之計，企業應該在產品技術、質量、服務、品牌力等方面多下功夫。」

中國汽車流通協會專家委員會李顏偉認為，「現在這場價格戰已經越來越像一場大的PR（公關）戰爭，而不是真正的降價，大家都是利用消費者的關注做自己的傳播，吸引客戶。無論是廠家還是經銷商，都會利用這次機會留住客戶資料。」

資料顯示，當前大陸汽車行業的確存在庫存較高的困擾。根據中國汽車流通協會披露的數據，2023年2月，汽車經銷商庫存預警指數為58.1％，較去年上升2.0個百分點，較前月下降3.7個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上，經銷商需要加大促銷力度，積極去庫存。